ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن في طنطا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالغربية، كمية كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية والمغشوشة ومجهولة المصدر، داخل أحد مخازن الأدوية بطنطا.

كانت هناك توجيهات من الدكتور عبد القادر كيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية الى الدكتور خالد أصيل مدير عام ادارة الصيدلة و الدكتورة منى شبل مديرة ادارة التفتيش الصيدلي لمفتشي الادارة العامه للصيدلة بالغربية بشن حملات على مخازن الادوية لضبط المخالف منها.

تم تشكيل لجنة وبالتفتيش على أحد مخازن الأدوية بمدينة طنطا تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية والمغشوشة ومجهولة المصدر، ما يعد مخالفه للمواد 57، 59، 65 من القانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة ومخالفة للقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، وعليه تم تحريز المضبوطات وتم تحرير محضر وجارٍ إخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.