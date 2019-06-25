عاجل| مسؤول أمريكي: ترامب يعقد لقاء مع ولي العهد السعودي

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب، سيعقد لقاءً ثنائيًا، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة الـ 20، حسبما نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وسيناقش ترمب مع ولي العهد السعودي تصاعد التوترات مع إيران والتهديدات لاستقرار المنطقة.

وقال إن ترمب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة والسبت المقبلين.