حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بجنوب الجيزة

شنت أجهزة حي جنوب الجيزة، حملة مكبرة بقيادة اللواء ياسر سامي رئيس الحي، لرفع الإشغالات التي تعوق سير المارة بالطريق العام بميدان الجيزة والشوارع المحيطة به.

وصرح سامي، الاثنين، بأن الحملة استهدفت إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والأكشاك المخالفة لشروط الترخيص، لافتًا إلى أنه جرى خلال الحملة إزالة تندات مخالفة وتعديات بشارعي سعد زغلول والصناديلي، ورفع كل الإشعالات وإيداعها مخازن الحي.

وقال رئيس الحي، إن الحملة استهدفت رفع الإشغالات من شوارع "ربيع الجيزي وكولدير والبحر الأعظم وميدان المنيب وسلم مشاة المنيب وأحمد ماهر"، لافتًا إلى أن الحملة جرت تحت غطاء أمني بقيادة المقدم أحمد شوقي، وبمشاركة عماد حمدي نائب رئيس الحي، وهاني الشيخ مدير الإشغالات بالقطاعات والمتابعة الميدانية بالحي.

وأكد استكمال أعمال الحي اليومية لرفع كفاءة الشارع الجيزاوي، بتركيب بلاط انترلوك بسور حديقه الحيوان من شارع مراد بالجيزة.