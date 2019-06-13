أعلن مديرية الصحة بمحافظة الغربية، وصول 18 شخصا، بينهم سيدات وأطفال، إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى زفتي العام، مصابين بسحجات وجروح سطحية إثر تعرضهم للعقر من كلاب مسعورة.

وأشارت المديرية إلى أنه جرى توفير الأمصال المضادة لعقر الكلاب، للمصابين، لافتة إلى تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، حيث خرج ما يزيد عن 10منهم من المستشفى.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغات متعددة من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، تفيد بتعرض 18 شخصا لعقر من كلاب ضالة في أثناء سيرهم بالطريق العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وجارِ التنسيق مع الجهات المعنية والطب البيطري لشن حملة للقضاء على الكلاب المسعورة بالمناطق السكنية، لتأمين أرواح المواطنين.