أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أسماء اللاعبين الذين اجتازوا الاختبارات الأولية لمشروع الموهوبين في كرة القدم بهولندا 2019.

وقال محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فعاليات الاختبارات أقيمت بالاستاد الرياضي بطور سيناء ونادي شرم الشيخ الرياضي، وقام بإجراء الاختبارات الأولية الكابتن طارق رمضان محمد رمضان مدرب كرة القدم، والمدير الفني بمنطقة السويس لكرة القدم.

وأكد أن عدد اللاعبين الذين تأهلوا لاختبارات كرة القدم بهولندا بلغ 36 لاعبا، وسوف تقام فعاليات التصفيات النهائية من قبل وزارة الشباب والرياضة، كما أنه سيتم تحديد موعد ومكان الاختبار للتصفية.