نظمت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، يوم ترفيهي لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى طور سيناء العام، بهدف رفع الروح المعنوية والوقوف علي احتياجات المرضى الأساسية، والتواصل معهم وإزالة كافة المعوقات وتوفير سبل الراحة النفسية والجسدية .

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، إنه كلف إدارة المكتب الفني بالمديرية بتنظيم أيام ترفيهية لمرضي الفشل الكلوي بكافة مستشفيات المحافظة لرفع روحهم المعنوية، ورصد معاناتهم ومطالبهم بغرض تقديم أوجه الرعاية الطبية علي أكمل وجه .

وأكد أن هذه الزيارات سيجرى تنظيمها بصفة منتظمة ودورية بكافة مستشفيات المحافظة .