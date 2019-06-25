تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنّ وزارة التخطيط عكفت خلال العامين الماضيين على صياغة خطة شاملة للإصلاح الإداري، متضمنة عدة محاور، تتمثل في الإصلاح التشريعي، وتحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري، وتقييمهم وبناء قدراتهم، والتطوير المؤسسي، والتحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات مميكنة ذات جودة للمواطن المصري.

وتشهد فعاليات المؤتمر استعراض جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كشركاء في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في مصر، ومناقشة الجهود في شكل جلسات متخصصة مكونة من لفيف من المتخصصين في مجال الإصلاح الإداري، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني، أو من القطاع الخاص وذلك في إطار حواري من قبل السادة المحاورين الصحفيين.

وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، عن خطة الإصلاح الاداري ومحاورها متمثلة في محور الإصلاح التشريعي، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور التدريب وبناء القدرات ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، وتتضمن جلسته الختامية نقاشا مفتوحا عن مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.