قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنّ حجم الاستثمارات العربية في ألمانيا تجاوز 100 مليار يورو، وحجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا تجاوز 50 مليار يورو.

وأضاف إدريسي خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أنّ المشاركة المصرية في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الألماني يحمل أهمية كبيرة للجانبين المصري والألماني، ويؤكد استعادة مصر للوضع الاقتصادي الجيد والتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد.

وتابع إدريسي أنّ هذا يعد خطوة في طريق التقدم والتطوير، وينتج عن هذه الخطوات تحسين العلاقات بين مصر وألمانيا، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أنّ المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وقع أمس مذكرة التفاهم مع شركة مرسيدس لا تتعلق فقط باستئناف نشاط الشركة في مصر، وإنّما تتعدى ذلك لكونها تمثل اتفاق شراكة مستقبلية مع الشركة، خاصة أنّ مرسيدس تعتزم إنشاء مركز هندسي عالمي للشركة في مصر، إضافة إلى التعاون مع مصر في مجال وسائل النقل الجماعي الذكي.