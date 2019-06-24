قال مارك شيفر، عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز العالمية، إنه قد تم توقيع اتفاق، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يمثل مستقبل التنقل في مصر، وتعزيزا لفرص التنقل داخل البلاد، والخالية من الانبعاثات الضارة.

وأضاف "شيفر"، خلال كلمته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وسارة حازم، على فضائية "DMC" خلال زيارة رئيس الوزراء إلى مصنع مرسيدس في ألمانيا، أن شركته تقدم قطاعا عريضا من وسائل التنقل في مصر، والمتمثلة في "السيارات الملاكي، والأتوبيسات، وسيارات النقل الثقيل".

وأوضح أن السيارات الكهربائية والخالية من الانبعاثات، هي مستقبل التنقل حول البلدان، وهو الهدف الذي تسعى إليه مصر حاليا للوصول إلى عصر خال من الانبعاثات: "سنساعدكم في ذلك".

وأكد عضو مجلس إدارة شركة "مرسيدس" العالمية أنه كانت لديه خبرة سابقة في ترأُسه لمصنع الشركة في مصر، وسعيد بالمستجدات التي طرأت بها، وعودة الشركة مرة أخرى للتصنيع داخل مصر، مشيرا إلى أن وصول معدلات التنمية فيها لـ5% هو مؤشر هائل للمستقبل.