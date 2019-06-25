أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن الانتهاء من إصدار 3 آلاف رخصة عمل للعاملين بالوظائف الحرجة بالسكة الحديد حتى الآن، مشيرا إلى أن نظام "رخصة" قيادة القطارات سيتم تطبيقه بالكامل مع مطلع 2020.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحقيق كافة جوانب الأمن والآمان، والسلامة لجموع الركاب والعاملين.

وقال "رسلان" لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل إجراء الكشف الطبي والنفسي على جميع العاملين بوظائف التشغيل منها عمال "البلوكات - المناورات - المزلقانات - الكمسارية - قائدي القطارات - مساعد قائدي القطارات"، لاستخراج رخصة مزاولة المهنة وتصاريح العمل.

ولفت إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات تحديث البنية الأساسية لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ووحدة التحكم المركزي وتحديث نظم الاتصالات وتجديد القضبان وتحسين مستوى الخدمة بالمحطات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الجرارات.

وأضاف أن الهدف من إصدار التراخيص والتصاريح للعاملين بجميع طوائف التشغيل، عودة الانضباط والسلامة والحد من مخاطر القطارات، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين معًا، لافتا إلى أن هناك نحو 500 سائق سخضعون للكشف النفسي والطبي والاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد على أن الهيئة لن تتنازل عن تحقيق الانضباط داخل المنظومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على قدم وساق لتطوير المنظومة للحد من مخاطرها، حفاظًا على آرواح وسلامة المواطنين والعاملين، لافتًا إلى أن مع نهاية 2020 سيحمل جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة الرخص وتصاريح العمل.

ونوه بأن مدة سريان الرخصة ستكون عامين، وأنها ستحدد خط السكة الحديد الذى سيعمل عليه العامل، متابعا "مثل خط السير بالنسبة لسيارات الأجرة"، لافتا إلى أنه يمكن سحب الرخصة في حالة مخالفة العامل لتعليمات التشغيل أو اشتراطات التشغيل كما الحال بالنسبة لرخص السيارات، كما أن تجديدها يستلزم الخضوع مجددا لنفس الاختبارات، بحيث لا يستطيع العامل العمل دون استصدار هذه الرخصة.