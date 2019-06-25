سمية الخشاب: لا أمانع تكرار تجربة الأدعية الدينية بعد نجاح "صلوا عليه"

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها لا تمانع تكرار تجربة غناء الأدعية الدينية، خاصة بعد نجاح دعاء "صلوا عليه" التي طرحته في رمضان الماضي، حسب قولها.

وأضافت "الخشاب"، لـ"الوطن"، أنَّها قدمت 15 دعاءً دينيًا في بداياتها الفنية من إنتاج تليفزيون الإسكندرية، مشيرة إلى أنها تعتز بها رغم عدم امتلاكها نسخة لها.

وتابعت "الخشاب": "إذا راودتني أفكار لأدعية دينية جديدة فلن أتردد في تقديمها، لاسيما أنني تلقيت ردود فعل رائعة على دعاء (صلوا عليه)".

يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.