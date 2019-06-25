أكّدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع سعر الدواجن 5 جنيهات وسعر كرتونة البيض 5 جنيهات، بسبب تراجع الطلب بنسبة 30%، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ سعر كيلو الدواجن شهد تراجعًا قدره 5 جنيهات للكيلو، ليستقر عند سعر يتراوح بين 22 - 23 جنيهًا للمزرعة، فيما يباع في سوق التجزئة بأسعار تتراوح بين 26 و27 جنيهًا للكيلو مقارنة بسعره في بداية شهر رمضان.

وأوضح "السيد"، لـ"الوطن"، أنَّ سعر الدواجن شهد تراجعات تدريجية بلغت 0.5 إلى جنيه واحد للكيلو خلال الأسبوعين الماضيين لتستقر عند تلك المعدلات، لافتًا إلى أسعار بيض المائدة تصل لـ32 مزرعة و36 جنيهًا تجزئة للمستهلك.

وشهدت عدد من محال الدواجن في أسواق القاهرة والجيزة تراجعًا نسبيًا في الطلب على الدواجن خلال الوقت الحالي، مقارنة بالطلب في بداية رمضان.

وقال فؤاد الضوى، تاجر دواجن، إنَّ حجم مبيعات الدواجن في رمضان تراجع العام الجاري بشكل كبير، مقارنة بحجم الطلب خلال تلك الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أنَّ أسعار الدواجن كانت ارتفعت خلال الأيام الماضية نتيجة قلة المعروض بسبب موجة الحر الشديدة التي توالت وأيضًا ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف "الضوى"، لـ"الوطن"، أن مبيعات الدواجن لا تتجاوز 30% خلال شهر رمضان الحالي مقارنة بـ100% خلال رمضان الماضي، مبينًا أنَّه كان يجرى تصريف جميع المعروض من الدواجن، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في بداية رمضان كان سببا أساسيًا في تراجع الإقبال.