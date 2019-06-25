قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إنّ طلاب الصف الأول الثانوي الحاصلين على "اللون الرمادي" في نتيجة امتحان شهر مايو، والذين يؤدون امتحان يوليو، يتم امتحانهم في منهج الترم الدراسي الثاني فقط، والذي تضمن مواد امتحاني شهر مارس ومايو.

ومن المقرر أنّ تبدأ امتحانات شهر يوليو بداية من الأحد 14 يوليو، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، طبقا لجدول الامتحانات الذي أعلنته الوزارة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات والعلوم"، اليوم، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 391 ألفًا و241 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 251 ألفًا و246 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي 373 طالبا وطالبة.