يستعد الممثل الأمريكي جورج كلوني لبطولة وإخراج فيلم، مأخوذ عن رواية "Good Morning.. Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "Netflix"، وذلك وفقًا لموقع مجلة "فارايتي".

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم الفيلم، ولكن من المقرر أن يبدأ تصويره في شهر أكتوبر المقبل.

يعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور الأحداث بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تحاول العودة إلى الأرض.

وقال "كلوني": "لا يسعنى أن أكون أكثر حماسة للمشاركة في هذا المشروع المذهل، كما يسعدني العمل مع أصدقائي في (Netflix)".

وأوضح سكوت ستوبر رئيس قسم الأفلام في "Netflix": "بعد أن عرفت جورج وعملت معه لأكثر من عقدين، لا أستطيع التفكير في أي شخص أفضل لتقديم هذه القصة المدهشة، التي تتطرق في جوهرها إلى الطبيعة البشرية، وأنا أعلم أن جماهيرنا العالمية ستقع في حبها، كما حدث معي عندما قرأتها".