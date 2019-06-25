قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الاعلام، إنّ الإصلاح الإداري ضرورة حتمية، ودونه لن تصل أفكارنا وجهودنا للمصريين، وتابع: "الموضوع خطير ومهم، ليس فقط لصعوبة الأمر أو الاحتياج الشديد له، لكن لأنّه ليس ممكنا أنّ ننفذ إصلاحا إداريا دون إصلاح اقتصادي وتطوير التشريعات بشكل يمهد الأرض أمام هذه الإصلاحات".

وطالب مكرم خلال كلمته اليوم أمام مؤتمر "الإصلاح الإداري: الواقع والمستقبل"، الذي تنظمه وزارة التخطيط، أنّ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بما لديها من إمكانات، بإمكانها أنّ تضع التوصيف الصحيح لمشكلات الإعلام، وأنّ تضع الحلول المناسبة لها، خاصة وأنّ محاولات كثيرة سابقة لم يكتب لها النجاح.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أنّ "دورنا مهم كصحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي في مساندة هذه الخطوات الإصلاحية في الجهاز الإداري، وأنّ الإعلام يدعم هذه الخطوات بكل قوة، لأنّ قناعتنا أنّه قد آن أوان الإصلاح الإداري".