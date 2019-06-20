أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامـ خطابين إلى رئيسي مجلسي إدارة قنوات بانوراما والحدث اليوم، لاستكمال التحقيق الأحد المقبل في الواحدة ظهرا، في اتهام القناتين بخرق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق ببث مسلسلات ولقطات من مباريات كرة القدم دون إذن ملاكها.

وحصلت "الوطن" على صورة من الخطابين، إذ نص الخطاب الموجه لرئيس مجلس إدارة قنوات بانوراما على الآتي: "بمناسبة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استكمال التحقيق فيما يخص الشكاوى الوادرة ضد قنواتكم، والتي تتهمكم بعرض عدد من المسلسلات وبثها دون إذن من ملاكها، ما يعتبر مخالفة لقانون الملكية الفكرية، نفيدكم علما بأنّه تحدد يوم الأحد 23 يونيو 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا موعدا لجلسة التحقيق في هذا الأمر".

بينما نص الخطاب الموجه لرئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم على الآتي: "بمناسبة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استكمال التحقيق فيما يخص الشكاوى الوادرة ضد قنواتكم بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبث لقطات من مباريات كرة القدم ولقطات من شاشة قناة أون تي في دون إذن منها، نفيدكم علما بأنّه تحدد يوم الأحد 23 يونيو 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا موعدا لجلسة التحقيق في هذا الأمر".

وفيما يلي صورة من الخطابين: