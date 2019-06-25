انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى التوظيف الأول بجنوب سيناء الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بمحافظة جنوب سيناء.

وحضر الملتقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، و اللواء نادر حنفي السكرتير العام، وفوزي همام السكرتير المساعد، ومحمد عبد الرحمن مدير القوي العاملة بالمحافظة، ومديري المديريات، ورؤساء المدن، وجمع غفير من شباب المحافظة .

واستعرض الملتقى الوظائف وفرص العمل المتاحة لدي الشركات الخاصة، ومتطلبات كل وظيفة لإتاحة الفرص أمام الشباب للتقديم في أكثر من مكان للحصول علي الوظيفة التي تناسب مؤهلات وخبرات واهتمامات كل شاب .