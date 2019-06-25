شن مجلس مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة العلمين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي على أراضي الدولة، بإجمالى مساحة 650 م 2.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة في إطار الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن مطروح، وجميع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

وأكد الغرابلي على أهمية استمرار حملات إزالة التعديات بمدن المحافظة، واستعادة سلطة القانون مع التصدى بكل حسم لمخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها وفقا للقوانين المحددة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.