أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، إنطلاق أولى فعاليات ورش التدريب على التابلت لطلاب أولى ثانوي الجدد، بإدارة بنها التعليمية، تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وعقدت الورشة بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة، بعد تقسيم الطلاب على مجموعات، نظرا لكثافة الأعداد المتقدمة للتدريب.

وقال إنه جرى تخصيص 7 مدارس ببنها وقراها، لتنظيم العمل تباعا تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح أن المدارس التي ستستقبل ورش العمل التالية هي الشيماء الثانوية، وأم المؤمنين، والثانوية بنين، والثانوية بنات، ومصطفى كامل الرسمية، وشبلنجة الثانوية، والرملة الثانوية، مشيرا إلى أنه تقرر بدء الورش عقب امتحانات الثانوية العامه ابتداءً من 6 يوليو كمرحلة أولى.

وأكد أن ورش عمل تدريب طلاب الصف الأول الثانوي يتم إطلاقها علي مستوى المديرية وفق الخطة الموضوعة، حيث بدأت الورش في إدارتي العبور وطوخ وستجري بباقي الإدارات تباعًا.

وأضاف أن ورش العمل تتضمن كيفية التعامل مع بنك المعرفة، بجانب عرض الفيديوهات التوضحية.