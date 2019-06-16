خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر "التابلت" التعليمي

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رئيس بعثة السنغال: صلاح وماني من أقوى الثنائيات في التاريخ

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وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الأول للجنة وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات اليوم

وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الأول للجنة وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات اليوم

7 قطارات مكيفة من المرحلة الرابعة للمترو إنتاج "العربية للتصنيع"

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محافظ البحيرة: زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز 80 ألف فدان

المحكمة العليا الجزائرية تضع وزير المالية الأسبق تحت الرقابة القضائية

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بأصوات «هنيدى» وأمينة رزق.. «الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصرى فى السينما

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