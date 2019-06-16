خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر "التابلت" التعليمي

ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي إعلان نتيجة امتحان مايو "الدور الأول"، ومن المقرر أنّ تُعلن النتيجة خلال الأسبوع الحالي عبر "التابلت" المدرسي الذي تم تسليمه للطلاب.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل وخطوات الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي:

- الدخول على جهاز التابلت الخاص بك.

- يدخل الطالب الكود الخاص به على جهاز التابلت، والذي كان يستخدمه في أثناء تأدية الامتحانات.

- النتيجة عبارة عن تقديرات "مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز" أو "ضعيف" وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

- امتحان يوليو المقبل يكون للطلاب للمتغيبين عن امتحان مايو فقط.

نتيجة «أولى ثانوى» الأسبوع المقبل.. و«كل من حضر ناجح»