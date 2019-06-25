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بالصور| بدء مؤتمر "طب عين شمس" لافتتاح مستشفى للأطفال وآخر للمسنين

بالصور| بدء مؤتمر "طب عين شمس" لافتتاح مستشفى للأطفال وآخر للمسنين

"بيت العائلة" يحذر من الإدمان الرقمي على الترابط الأسري

"بيت العائلة" يحذر من الإدمان الرقمي على الترابط الأسري

9 يوليو.. جامعة القناة تستعد لاستضافة اللقاء الرياضي الأول

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بلاي ليست لمحرم فؤاد في ذكرى ميلاده.. "داري جمالك"

بلاي ليست لمحرم فؤاد في ذكرى ميلاده.. "داري جمالك"

اقتراح برلماني بإتاحة الخبز التمويني المدعم في المدن الساحلية صيفا

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السعودية: قوات التحالف لديها الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الحوثيين

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«ندى».. هوايتها «إلقاء الشعر»: «أشعار الأم» الأقرب إلى قلبى لأنى محرومة منها

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«رحمة».. احترفت فن «التطريز بالخرز»: «حسيت إنى بقيت أعمل حاجات مهمة»

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