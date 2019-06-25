قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي.

وجاء قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دفاع المتهمة وقضت المحكمة بإعادة محاكمتها مرة أخرى، بعدما ذكر محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع عن الفنانة بمذكرة النقض، التي جرى قبولها شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في القضية.

واتهمت النيابة العامة الممثلة غادة إبراهيم في عام عام 2016 بإدارة شقة منافية للأداب، فيما دفع المحامون عنها أنها كانت متواجدة خارج البلاد في هذا الوقت وأن الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة 5 سنوات وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة إلا أن نيابة دار السلام استأنفت ضد حكم البراءة وأعادت القضية، وقضت المحكمة في 28 مايو 2016 بحبس المتهمة 3 سنوات غيابيا.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قضت في 11 فبراير من العام قبل الماضي بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى عام واحد في اتهامها و3 آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب.