اقتراح برلماني بإتاحة الخبز التمويني المدعم في المدن الساحلية صيفا

تقدم همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إتاحة الحصول على الخبز المدعم وفقا للمنظومة في المدن الساحلية، خاصة في فصل الصيف.

وأوضح العادلي أنّ الاقتراح يتضمن السماح للمواطنين باستخدام بطاقات التموين والخبز المدعم خلال وجودهم في المدن الساحلية خاصة في فترة الصيف.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشاته، وأدرجته اللجنة بجدول أعمال اجتماعها المقرر عقده غدا الأربعاء.

ووجّهت اللجنة الدعوة لممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحضور الاجتماع للرد علي الاقتراح برغبة وتوضيح مدى إمكانية تفعيله.