قال الدكتور يوسف زيدان إن المسلسل التركي "أرطغرل" يتضمن أكاذيب تاريخية يروج لها العمل لصالح الرئيس التركي رجب أردوغان، نافيًا أي علاقة للشيخ الأكبر ابن عربي، بـ"أرطغرل"، مؤكدًا أن الشخصيتين لم تجتمعان فى فترة زمنية واحدة.

ونشر "زيدان" صورة لـ"أردوغان" خلال مصافحته للممثل القائم بدور ابن عربي فى المسلسل، على الفيسبوك وعلق عليها: ابن عربي "الشيخ الأكبر للصوفية" المتوفى سنة 638 هجرية، لم يعرف الرجل المجهول تاريخياً، المروّج له اليوم إخوانياً وأردوغانياً، المسمى "أرطغرل".. ولم يكن للشيخ الأكبر أي شأن أو ارتباط بدولة الغُز "العثمانية" التي قامت على أنقاض دولة السلاجقة، بعد وفاة ابن عربي بعشرات السنين.

(أردوغان يصافح الممثل دور ابن عربي في مسلسل أرطغرل)