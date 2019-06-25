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مستشفى الأطفال التخصصي الجديد.. تكلف 220 مليون جنيه ويستقبل 10 مرضى شهريا

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محافظ الشرقية يستقبل وفدا من "الوزراء" لمتابعة المشروعات القومية

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