نعى عدد من نجوم الفن، المخرج محمد النجار الذي توفي، اليوم، عن عمر يناهز 64 عامًا.

ونعى الفنان شريف خير الله، "النجار" عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا: "لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، سبحانه الله، امبارح بالليل ربنا ساقني إلى بيته ليكون آخر لقاء وجلسة هزار وضحك كالعادة للساعة 12، وقبلات الوداع والوعد بلقاء، ولكن تأجل بأمر الله قلبي وروحي ماتت معاك يا صاحبي".

كما نعى المخرج تامر حمزة، "النجار" قائلا: "وداعا القلب الطيب، وداعا المخرج محمد النجار".

ورحل عن عالمنا المخرج محمد النجار، عصر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث قدّم الدكتور محمد العدل نعيًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

محمد النجار، من مواليد 10 يوليو 1954، خريج المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، وقام بالتدريس بالعديد من المعاهد الفنية المصرية بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالى 52 فيلم مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي في أفلام "العمر لحظة" و"الجحيم" و"أمهات في المنفى".

ومن أفلامه الذي أخرجها، "صعيدي رايح جاي" و"قلب جرئ" و"ميدو مشاكل" و"علي سبايسي" و"صباحو كدب"، ومن أعماله الدرامية "الظلال" و"الفدان الأخير".