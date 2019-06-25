رحل المخرج محمد النجار، اليوم، عن عمر يناهز الـ64 عاما، في منزله بمنطقة العجوزة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد المشير، في التجمع الخامس، على أن يدفن في مقابر العائلة بالمقطم، وفقًا لما ذكرته نقابة المهن السينمائية في بيان لها.

وفاة المخرج محمد النجار بعد صراع مع المرض

يذكر أن المخرج محمد لنجار قدم مجموعة من الأعمال السينمائية منها "ميدو مشاكل" لـ أحمد حلمي، و"عوكل" لـ محمد سعد، كما قدم مع الفنان نور الشريف عدد من التجارب الهامة منها "زمن حاتم زهران" و"الصرخة"، وكانت آخر أعماله مسلسل "الدخول في الممنوع" عام 2017.