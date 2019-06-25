تسجيل الدخول
ميتشو سريدوفيتش: محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم

أحدث الأخبار

ضوابط جديدة لتشكيل مجلس نقابة المحاميين بموجب تعديلات قانون المهنة

ضوابط جديدة لتشكيل مجلس نقابة المحاميين بموجب تعديلات قانون المهنة

حبس ربة منزل قتلت عشيقها بمساعدة زوجها وألقت بجثته في النيل

حبس ربة منزل قتلت عشيقها بمساعدة زوجها وألقت بجثته في النيل

إصابة شخصين بحالة تسمم بسبب استنشاقهما مبيد حشري

إصابة شخصين بحالة تسمم بسبب استنشاقهما مبيد حشري

الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عروضا للمرة الأولى في كندا

الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عروضا للمرة الأولى في كندا

بالصور| رئيس هيئة السكة الحديد يقوم بجولة تفقدية بمنطقتي وسط وغرب الدلتا

بالصور| رئيس هيئة السكة الحديد يقوم بجولة تفقدية بمنطقتي وسط وغرب الدلتا

إصابة 13 شخصا في حريق هائل بمول تجاري للمفروشات بالدقهلية

إصابة 13 شخصا في حريق هائل بمول تجاري للمفروشات بالدقهلية

اختيارات الوطن

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

"لو غيرت عنوان سكنك".. 10 خطوات لنقل البطاقات التموينية من مكتب لآخر

"لو غيرت عنوان سكنك".. 10 خطوات لنقل البطاقات التموينية من مكتب لآخر

بيض السمان بديل «البلدى»: صحى والواحدة بـ«50 قرشاً»

بيض السمان بديل «البلدى»: صحى والواحدة بـ«50 قرشاً»

«سليمبا» احتار بين مصر وأوغندا فاختار الاتنين: هشجع بلدى بعلم «أم الدنيا»

«سليمبا» احتار بين مصر وأوغندا فاختار الاتنين: هشجع بلدى بعلم «أم الدنيا»

«هالة» تنقذ شقيقها بجزء من جسدها: عملية زرع النخاع الحل الوحيد لشفائه

«هالة» تنقذ شقيقها بجزء من جسدها: عملية زرع النخاع الحل الوحيد لشفائه

«ندى».. هوايتها «إلقاء الشعر»: «أشعار الأم» الأقرب إلى قلبى لأنى محرومة منها

«ندى».. هوايتها «إلقاء الشعر»: «أشعار الأم» الأقرب إلى قلبى لأنى محرومة منها

الأكثر قراءة

عاجل