أقر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاجا بتلقي دعما عسكريا من تركيا وقطر، في تأكيد جديد لما يعلنه الجيش الوطني الليبي مرارا، وكانت تنفيه حكومة الوفاق.

وخلا لقاء له مع قناة الجزيرة القطرية مساء أمس، في رد عن سؤال حول دعم تركيا العسكري لحكومة الوفاق ، أكد "باشاجا" ،أن أقوى دولتين دعمت قوات الوفاق عسكرياً وسياسياً هما قطر وتركيا، وفق ما نقل موقع "المرصد" الليبي.

ووصف باشاجا الدعم التركي والقطري بـ"الممتاز جدا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه اعترف، قبل أيام، بتقدم الدعم بالسلاح لقوات حكومة الوفاق.

وشن الجيش الليبي في 4 أبريل المنصرم، عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية "طرابلس" من قبضة الميليشيات الإرهابية.