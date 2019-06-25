بالصور| رئيس هيئة السكة الحديد يقوم بجولة تفقدية بمنطقتي وسط وغرب الدلتا

جانب من الجولة التفقدية

خلال جولة تفقدية للمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد صباح اليوم لمواقع العمل بمنطقتي وسط الدلتا وغرب الدلتا تضمنت المرور علي محطة طنطا والاستماع لطلبات جمهور الركاب والتوجيه بتحقيقها فوراً بزيادة منافذ بيع التذاكر تيسيرا علي الركاب ومراجعة التدابير والتجهيزات بالمنطقة لتفادي مشكلة تاخيرات القطارات وذلك لتحسين مستوي الخدمة في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقتها الهيئة خلال الساعات الماضية.

كما تفقد رئيس الهيئة ورش الصيانة والعمرات بطنطا وقام بالمرور علي أقسام الورشة ومراجعة إجراءات العمرات والكشف الدوري علي العربات للتأكد من تحقيق متطلبات المسير الآمن للقطارات طبقا للائحة سلامة التشغيل بالهيئة.

وتفقد رئيس الهيئة معهد تدريب طنطا تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال الفترة المقبلة وقام بمراجعة الوسائل التعليمية للتأكد من ملائمتها في توسيع مدارك العاملين بكافة طوائف الهيئة وتحسين المستويات الثقافية والعلمية والانتاحية لهم وتطوير معارف ومهارات العاملين.

وأختتم رسلان الجولة بزيارة محطة دمنهور بمنطقة غرب الدلتا وشدد علي ضرورة الإنتهاء من تطوير المحطة طبقاً للجدول الزمني المقرر مع الحفاظ علي سلامة حركة الركاب داخل المحطة وأكد علي العاملين بحسن معاملة الجمهور والاستجابة لمطالبهم.