تنظم لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، دورة تدريبية تعقد في مدينة شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 25 -27 يوليو 2019، تحت عنوان "تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة".

وقال بيان لنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم ترشيح 2 من الزميلات والزملاء الصحفيين أعضاء النقابة للمشاركة في تلك الدورة، ويشترط للتقدم أن يكون صحفياُ عاملاً في مؤسسة صحفية، وألا يتجاوز العمر عن 40 عاما، فضلا عن الالتزام الكامل ببرنامج الدورة التدريبية.

وتابع البيان: على الراغبين في المشاركة التقدم للتسجيل لدى إدارة شؤون المجلس والاعضاء، على أن يكون آخر موعد للتسجيل السبت الموافق 29/6/2019، وتتحمل الجهة المنظمة تكاليف الاقامة والاعاشة في شرم الشيخ، ويتحمل الزميل الصحفي أو مؤسسته الصحفية تكاليف السفر إلى مدينة شرم الشيخ.