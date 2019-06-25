قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية الدائرة 20 شمال تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خطف طفل الشروق" لجلسة 23 نوفمبر وذلك للتعذر الأمني وخروج المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد قنديل وعضوية المستشارين إيهاب حكيم ومحمد الفيصل يوسف وأمانة سر مجدي جبريل.

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلي المحكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.

وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل باصطحاب المتهمين الثمانية "وليد ع س"، "طارق.ع.م"، "المعتز بالله.ع"، "نور.ر.إ"، "عبدالعليم.ع.م"، " سالم.ط.ع"، "مؤمن.ط.ع"، "إسلام.ع.س"، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

وتعود أحداث القضية عندما قام جد الطفل " سامي هشام فايز " بالتوجه لقسم شرطة الشروق للإبلاغ عن قيام مجهولين باختطاف حفيده 7 سنوات من أمام مسكنه من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي ، وأجري الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالي قدرة 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.