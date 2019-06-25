البنك الأفريقي يعلن وظائف شاغرة.. إليك الشروط والتفاصيل

أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank"، حاجته إلى موظفين جدد، وتمثلت الوظائف التي أعلن عنها البنك في:
"Manager, Legal "Structured Trade Finance & Corporates
ويشترط في المتقدم الآتي:
- شهادة في القانون مع أكاديميين ممتازين وشهادة دراسات عليا ذات صلة من جامعة معترف بها.
- القدرة على التواصل والعمل في بيئة متنوعة ثقافيًا.
- مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الإنجليزية.
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"Manager, Legal "Asset Based, Project & Export Development Finance
ويشترط في المتقدم الآتي:
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الممارسة القانونية.
- الإلمام بقضايا التجارة وتمويل المشاريع وقضايا الخزينة والمعاملات.
وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــا.
"Manager, Legal "Quality Control
ويشترط في المتقدم الآتي:
- شهادة في القانون من جامعة معترف بها.
- القدرة على التواصل والعمل في بيئة متنوعة ثقافيًا.
- خبرة واسعة في تقديم المشورة بشأن جميع الجوانب القانونية.
وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــا.
"Manager, Legal "Financial Institutions & Sovereigns
ويشترط في المتقدم الآتي:
- القدرة على التفاعل مع كبار المسؤولين في البنوك والشركات والحكومات وتقديم المشورة القانونية.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الممارسة القانونية.
وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــا.