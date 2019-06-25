البنك الأفريقي يعلن وظائف شاغرة.. إليك الشروط والتفاصيل

أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank"، حاجته إلى موظفين جدد، وتمثلت الوظائف التي أعلن عنها البنك في:

"Manager, Legal "Structured Trade Finance & Corporates

ويشترط في المتقدم الآتي:

- شهادة في القانون مع أكاديميين ممتازين وشهادة دراسات عليا ذات صلة من جامعة معترف بها.

- القدرة على التواصل والعمل في بيئة متنوعة ثقافيًا.

- مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الإنجليزية.

وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــا.

"Manager, Legal "Asset Based, Project & Export Development Finance

ويشترط في المتقدم الآتي:

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الممارسة القانونية.

- الإلمام بقضايا التجارة وتمويل المشاريع وقضايا الخزينة والمعاملات.

وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــا.

"Manager, Legal "Quality Control

ويشترط في المتقدم الآتي:

- شهادة في القانون من جامعة معترف بها.

- القدرة على التواصل والعمل في بيئة متنوعة ثقافيًا.

- خبرة واسعة في تقديم المشورة بشأن جميع الجوانب القانونية.

وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــا.

"Manager, Legal "Financial Institutions & Sovereigns

ويشترط في المتقدم الآتي:

- القدرة على التفاعل مع كبار المسؤولين في البنوك والشركات والحكومات وتقديم المشورة القانونية.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الممارسة القانونية.

وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــا.