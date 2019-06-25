وقّعت شركة "بلوماك" البريطانية مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي من أجل تأسيس مشروع مشترك لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات.

من خلال هذا التعاون المشترك، ستتولى شركة "بلوماك" تصميم وتصنيع الأنظمة المتطورة لإعادة تدوير المخلفات والآلات المخصصة لها، حيث تمهد مذكرة التفاهم الطريق لتأسيس مشروع مشترك يسمح بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال تصنيع آليات إدارة النفايات.

حضر المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، السير جيفري دونالدسون، ووزير الإنتاج الحربي، الدكتور محمد العصار، توقيع مذكرة التفاهم.

وقال المبعوث التجاري البريطاني، السير جيفري دونالدسون: "يسعدني أن أشهد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإدارة النفايات، كما يسعدني بشكل خاص أن أرى شركة عالمية رائدة من أيرلندا الشمالية تدعم خطط مصر في هذا المجال. يعكس هذا التعاون الجديد التزامنا بالاستثمار في مصر وبقية دول إفريقيا لتحقيق هدفنا بأن نكون أكبر مستثمر من مجموعة السبع الصناعية في إفريقيا بحلول عام 2022."

وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: تعكس هذه الاتفاقية الالتزام التام من جانب المملكة المتحدة بالتعاون مع مصر، والتزامنا بتشجيع التجارة والاستثمار في عدد كبير من القطاعات. إنني أتطلع إلى تعميق التعاون بين بلادنا في قطاعات توظف المزيد من المصريين وتوسع نطاق الصادرات الإقليمية لمصر.