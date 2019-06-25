تزامنًا مع انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره الكونغو، في تمام الـ10 مساءً، على استاد القاهرة، وسط تجهيزات المصريون لشاشاتهم والإلتفاف حولها، استعدادًا لمشاهدة المبارة بشغف كبير.

وبعد الإعلان عن إذاعة مباريات أمم إفريقيا عبر قناة "تايم سبورت"، على البث الأرضي للتليفزيون المصري، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة استقبال البث الهوائي للتليفزيون الأرضي، وطريقة تصنيع إريال للتليفزيون، خاصة مع اعتماد معظم المصريين على بث القمر الصناعي، واقتراب موعد المباراة الثانية للفراعنة.

تستعرض "الوطن" في السطور التالية بعض الطرق التي تمكن من تصنيع إريال للتليفزيون لاستقبال البث الهوائي للتليفزيون الأرضي، والتي ابتكرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا على النحو التالي:

تايم سبورت بالـ"كانز"

نصح عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام الـ"كانز" كوسيلة لاستقطاب القنوات الأرضية للتلفزيون المصري، والتي من المقرر أن تبث مباريات "الكان".

وشرح أحد المستخدمين الطريقة، قائلًا عبر حسابه: "هتجيب سلك دش عادي وتحط فيه الصمولة بتاعته زي اللي محطوطة في الريسيفر، وتجيب وصلة صغيرة عشان تحول من دش لأرضي، قطعة اسمها (RF)، وهتلاقيها بقت معروفة دلوقتي".

وأكمل: "بعدها وصلها في التلفزيون، والطرف التاني هتشعر السلك وتربط فيه الكانز، وتسيب السلك النحاسي اللي جوا عريان، وبعدها ابحث عن القنوات الأرضية من التلفزيون هيجيلك كله".

إريال بسيط بأدوات منزلية

وعرضت قناة "إبداع" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، طريقة أخرى مبسطة لعمل أقوى إريال استقبال للقنوات الأرضية باستخدام أدوات منزلية بسيطة.

إريال أرضي بـ"غطاء حلة"

كما وصف عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة غريبة، باستخدام "غطاء الحلة"، لاستقبال القنوات الأرضية التي تعرض لقاءات البطولة الأم في "الماما أفريكا".

"براءة اختراع".. هكذا وصف أحد الحسابات على فيس بوك، طريقة استخدم "غطاء الحلة" لعمل إريال منزلي، وحدد الأدوات المطلوبة في منشور، قائلًا: "غطاء حلة- قطعة سلك صغيرة (من بتاع الدش)- جاك".

وشرح طريقة التركيب: "ركبوا الجاك في السلك، وبعدين ركبوا غطاء الحلة في طرف السلك النحاس، وبعدها لفو السلك على الغطاء من فوق، ووصلوا الجاك بالتلفزيون، واعملوا بحث هتظبط الصورة معاكم"، واستكمل: "واتفرجوا على الكان براحتكوا بأحلى صورة".

يذكر أن نسخة كأس الأمم الأفريقية الحالية، شهدت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبًا، فضلًا عن مشاركة معظم اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، ما يجعلها تحظى باهتمام محبي الكرة المستديرة في كل بقاع العالم وليس في القارة السمراء فقط.