كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أسباب انخفاض التعاطي بين موظفي الحكومة إلى 1.9%.

وقال خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتنفيذ حملات الكشف المبكر على العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق شكل غرف عمليات للفحص، حيث تم التواصل مع الوزراء لإمدادهم بقواعد بأعداد الموظفين وأماكن تواجدهم.

وأضاف، أن الصندوق نظم حفلات استكشافية قبل شهر رمضان، للتوصل إلى السلبيات والإيجابيات قبل شهر رمضان، لافتًا إلى أنه بعد مرور الشهر الكريم، كثف الصندوق هذه الحملات حيث جرى الكشف بمعدل 1000 شخص في اليوم الواحد.

وتابع: "كشفنا على 15600 موظف، ثبت تعاطي 162 شخص منهم، وكانت المعدلات عالية قبل شهر رمضان، كما تضمن هذا العدد حوالي 7800 موظف اتصلوا بالصندوق على الخط الساخن طالبين العلاج، وبعد الشهر الكريم انخفضت إلى حوالي 1%، وهذا يرجع إلى الجهود التي بذلها الصندوق، حيث خشي المواطنون من تعاطي المواد المخدرة، الأمر الذي قد يتسبب في فقدانهم لوظائفهم".

وواصل: "الرغبة في التخلص من الإدمان ولدت، عندما رأى المواطنون أن حياتهم ووظائفهم ومراكزهم الاجتماعية مهددة، كما أن العلاج سري بشكل تام، ومجاني".

ولفت إلى أن الصندوق توقف عن حملات الكشف خلال شهر رمضان، لكن لم يتم التوقف عن حملات التوعية، فأطلق مبادرة "مصلحتك"، تطوع فيها عدد كبير من الشباب، حيث زارت حوالي 111 مصلحة حكومية متنوعة، ما بين وحدات إجتماعية، ووحدات صحية، ومديريات، على مستوى الجمهورية.

وأشار، إلى أن هذه الحملة استهدفت أكثر من 20 ألف موظف حكومي على مستوى الجمهورية: "كنا بنقول للناس تخلي بالها من صحتها، والقانون".