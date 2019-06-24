قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن بعض الشباب اتجهوا إلى التدخين لأنهم اعتبروها نوعًا من أنواع الرجولة والشياكة، موضحة أن هدف الهيئة استغلال أي فرصة للتواجد وسط الجمهور المصري وخاصة الشباب لتوعيتهم بخطورة الإدمان.

وأضافت "عبد المقصود"، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "on e"، أن الفرق الطبية دربت بعض الشباب حول كيفية التعامل مع الجماهير في الاستادات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية وتوضيح مدى خطورة التدخين وبعض العادات السيئة التي تنتشر في المجتمع وخاصة مع الشباب، وإظهار الأنشطة المضادة لهذه العادات غير المقبولة اجتماعيا.

وأشارت الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الجانب النفسي مهم جدًا ويجب الاهتمام به ووجود الأطباء النفسيين وسط اللاعبين ضروري لأنه عامل أساسي يتحكم في الصورة التي سوف تنعكس للجماهير وعليهم التحلي بالأخلاق الحميدة والظهور بالمظهر اللائق.