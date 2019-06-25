أكدت إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، أنها تذكر اسم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى مختلف الصلوات بالقداس الإلهى، وأنها تُكن له كل احترام وتقدير، موضحة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول حذف اسم البابا من صلوات الليتورجيا بالمطرانية، غير صحيح.

المطرانية: شائعات عدم ذكر اسم "البابا تواضروس" محاولة لهدم الكنيسة وتشويه صورتها

وقالت الإيبارشية التى يترأسها الأنبا أغاثون، فى بيان، اليوم، إنها بجميع كنائسها، كباقى الإيبارشيات ملتزمة بالصلوات الطقسية، وفقاً للنظام الذى حدّدته الكنيسة، مشيرة إلى أنها تذكر اسم البابا فى الصلوات وأوشية الآباء الكبيرة قبل صلاة الصلح، وأوشية الآباء الصغيرة بعد التقديس. وحذّرت الإيبارشية كل من يحاول الوقيعة بين البابا والأنبا أغاثون أو التعرّض للأسقف بإساءة لفظية أو معنوية و«هم معروفون بالاسم للجميع»، مشيرة إلى أنه «قد فاض الكيل مراراً وتكراراً بسبب هذه التصرّفات الخاطئة التى تستهدف هدم جسد الكنيسة وتشويه صورتها وسمعتها».

وبشأن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول عدم ذكر اسم البابا فى قداس سيامة الكهنة الجُدد بالإيبارشية، الذى تمت إذاعته مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمطرانية على «فيس بوك»، أكد البيان أن ذكر البابا لقباً واسماً تكرر فى عدة مواضع، وفى بعض صلوات القداس ذُكر لقب البابا دون اسمه، وهذا لا يعنى أنه تم حذف اسمه من الإيبارشية. واعتبرت الإيبارشية أن «ما تردّد محاولات واهية وفاشلة وتوضح الخطة الممنهجة للإيقاع بين البابا والأنبا أغاثون، وتوريط الإيبارشية فى أخطاء كاذبة مصطنعة».