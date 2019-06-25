لقى 8 مصرعهم، اليوم، وأصيب 48، بينهم 4 كنديين، فى حوادث مرورية بمحافظات قنا والبحيرة وجنوب سيناء ومطروح وأسيوط. وتلقى مدير أمن قنا، إخطاراً بانقلاب أوتوبيس ركاب على طريق نجع حمادى الصحراوى الغربى، قرب كمين قرية بركة، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 18، وفى جنوب سيناء، انقلبت سيارة ربع نقل تحمل عمال إحدى شركات الطرق، على طريق سانت كاترين، أسفر عن مصرع 3 عمال وإصابة 10.

وفى البحيرة، انقلبت سيارة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، وإصابة 5، بينهم 4 من أسرة واحدة تحمل الجنسية الكندية، ومن أصول فلسطينية، كما تلقى إخطاراً آخر بتصادم سيارة نقل وأخرى ملاكى على الطريق الدولى الساحلى، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

وفى مطروح، انقلبت سيارة أمام قرية «أمواج» السياحية،ما أسفر عن إصابة 6، نُقلوا إلى مستشفى الضبعة المركزى.

وأصيب 3 فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى، فى نطاق محافظة أسيوط، فيما أصيب 5 فى انقلاب سيارة أخرى على طريق «أسيوط - سوهاج» الزراعى، بدائرة مركز الفتح.