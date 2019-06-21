أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، في انقلاب 3 دراجات نارية بمركزي بلاط والفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين في حوادث مرورية إلى مستشفى الداخلة العام والفرافرة المركزي.

وتبين انقلاب دراجة نارية بمركز بلاط أسفر عن إصابة ناجي محمد فراج، 37 سنة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أصيب عبده إبراهيم عبدالوهاب، 23 سنة، في انقلاب دراجة نارية في قرية أبو بكر الصديق التابعة لمركز الفرافرة، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد مصطفى الداودي، 23 سنة، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أبوالهول التابعة لمركز الفرافرة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

جارٍ تحرير محاضر بالحوادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.