لليوم الثالث.. اندلاع حرائق في مستوطنات إسرائيلية بفعل بالونات حارقة

اندلع 15 حريقا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، اليوم، بفعل البالونات والطائرات الحارقة.

ووفقاً لموقع "حدشوت 24" الإسرائيلي، فإن 15 حرائقا اندلع في المستوطنات بغلاف غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع، حيث تنوعت ما بين المجلس الإقليمي "أشكول"، و"كيسوفيم"، وأيضا كرم أبو سالم، و"نير عام" و"ناحل عوز".

ووفقا للموقع الإسرائيلي، فإنه يجري إخماد الحريق الذي اندلع في "نير عام"، بينما في "ناحل عوز" تجري محاولات السيطرة عليه.

وتواصل وحدة برق إطلاق مئات البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة رداً على تعنت الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة.

وكانت وحدة برق، قد حذرت أمس، المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة قائلة: "سنجعل غلاف غزة كتلة من اللهب" وذلك رداً على تهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة.

كما نشبت أمس 9 حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل سقوط البالونات التي أطلقها متظاهرون من قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن فرق مكافحة الحرائق تمكنوا من السيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة من الاراضي الزراعية دون وقوع اصابات.

وذكر موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، الأحد، أن 5 حرائق اندلعت في مواقع مختلفة في كيبوتس بئيري المقابل لمخيم البريج وسط قطاع غزة، بفعل بالونات أطلقت من القطاع.