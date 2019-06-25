أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا مهمًا لمتابعيها على الصفحة الرسمية لها عب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس على لسان المؤسسة بإباحة تناول الخمر، حيث ذكرت أن هذا ليس صحيحًا جملة وتفصيلًا.

وقالت الإفتاء، في البيان: "معلوم أنه من المُجمع عليه بين المسلمين تحريم تناول الخمر شرابًا، وكذلك تحريم إدخالها في الأطعمة".

وأكدت: " قد ورد سؤال عن بعض الأحوال التي يضاف فيها الكحول لبعض الأطعمة بنسب مختلفة في بعض البلدان التي يصعب خلو الطعام فيها من الكحول تمامًا، وبما أن الكحول عنصر داخل في تركيب كثير من السوائل كبعض الأدوية مثلًا لجأنا إلى المختصين لبيان النسبة التي بها يصير السائل خمرًا أو مسكرًا فلا يسمح بتناوله ولا بإضافته للمطعومات، وإذا لم يصل إليها فإنه لا يصير خمرًا ولا يسكر، وكان جواب المختصين على ما ورد في الفتوى".

وواصلت: "وإذا استطاع المسلم ترك ما فيه أية نسبة من الكحول كان ذلك أفضل وأحوط، والله أعلم".