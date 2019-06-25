نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورة تجمعها بالطفل ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة، وأحد فريق عمل مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة دينا الشربيني، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

وعلقت عبدالغفور، على الصورة قائلة: "ياسين حبيبي بحبك، وأنا فخورة بيك".

ودارت أحداث "زي الشمس"، الذي كان يعرض في رمضان الماضي، في إطار درامي شيق، حيث أثارت أحداثه جدلا كبيرا، وذلك بسبب الغموض الشديد حول مقتل "فريدة" التي جسدت دورها الفنانة ريهام عبد الغفور.

و"زي الشمس"، من بطولة الفنانين، دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وعمر السعيد وسوسن بدر.