قالت إمارة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، إنه تم منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج.. يبدأ المنع من 25 شوال وحتى 10 ذو الحجة (من 29 يونيو الجاري، وحتى 12 أغسطس القادم)".

تنويه

منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة#مكة_المكرمة بواسطة #قطار_الحرمين

خلال فترة #الحج

..يبدأ المنع من 25 شوال وحتى 10 ذو الحجة

pic.twitter.com/Afy2QIBKI4 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 25, 2019

وأشارت التدوينة إلى أنه يوجد 3 استثناءات للقرار، تتمثل في "من يحمل تصريح حج، ومن صدرت إقامته من العاصمة المقدسة، القائمين بأعمال المشاعر خلال موسم الحج بشرط الحصول على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص".