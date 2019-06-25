قال مجلس الوزراء السعودي إن قوات التحالف لديها الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وجدد مجلس الوزراء السعودي، إدانته للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.