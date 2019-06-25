قال الصحفي والإعلامي أحمد موسى إن استاد الإسماعيلية بدى بصورة جمالية تليق بحجم البطولة الأفريقية، التي تستضيفها مصر وبدأت في 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، إن "استاد الإسماعيلية حاجة تشرف، وكنت أتمنى أن نرى زيادة في أعداد الجماهير، وهو ما يجب الحرص عليه خلال المباريات القادمة".

وانتهت مباراة الكاميرون وغينيا بيساو، على استاد الإسماعيلية، بفوز الكاميرون 2/ صفر، فيما يبقى التعادل الإيجابي 1/ 1 بين منتخبي غانا وبنين، على الملعب نفسه، في إطار تصفيات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية.