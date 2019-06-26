شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الأمسية التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى توقيع كتاب "حسين رياض.. الفنان صاحب الألف وجه" إعداد وتوثيق الدكتور عمرو دوارة بحضور فاطمة حسين رياض ابنة الفنان الراحل، وحشد من الأدباء والفنانين منهم سميحة ايوب، مديحة حمدى، لبنى عبد العزيز، رشوان توفيق، عايدة كامل، رجاء حسين، سميرة عبد العزيز، الأديب يوسف القعيد، وعدد من قيادات وزارة الثقافة منهم الفنان خالد جلال، الدكتور أشرف زكي.

وفى تصريح لها قالت عبدالدايم إن العملاق الراحل حسين رياض أحد مبدعي جيل الرواد الذين أثروا الحياة الفنية المصرية والعربية بمئات الأعمال الخالدة في السينما، المسرح والإذاعة.

وأضافت أن الكتاب يعد صورة للاحتفاء بقوة مصر الناعمة ويأتي تخليدا لأحد رموزها الذين مثلوا معاني سامية فى مجال الدراما مصدرة قراراً بطباعته على نفقة الوزارة لما يحمله من قيم نبيلة وتوثيق لتاريخ قامات مصرية عظيمة.

عبد الدايم: الكتاب صورة للاحتفاء بقوة مصر الناعمة وتخليد لقيمة نبيلة فى مجال الدراما

من جانبه، أكد أمين الأعلى للثقافة، أن الكتاب يمثل احتفال بقامة تركت علامة بارزة تتوارثها الأجيال، مشيرا إلى أن الراحل كان رائدا في الأداء منذ عمله الأول حتى وفاته، موضحا أن عنوان الكتاب جاء معبرا عن التنوع والتفرد للراحل، لافتا إلى أن الاحتفال بالرواد المبدعين الراحلين يؤكد خلود ذكراهم .

واوضح الدكتور عمرو دوارة أنه بذل جهدا ضخما تواصل على مدار عام ونصف لخروج الكتاب إلى النور، وذلك بدعم كبير من فاطمة ابنة الراحل حسين رياض وتمنى أن يتاح الكتاب للجميع للاطلاع على تاريخ علم من رواد الفن المصري، مشيرا إلى أن الكتاب يعد سندا يروى سيرة حسين رياض.

من جانبها، أكدت فاطمة حسين رياض أن إصدار الكتاب يوثق جزءا من تاريخ الوطن من خلال رحلة كفاح أحد رواد الإبداع، مشيرة إلى أنه سيتم إهداء نسخ منه لتنضم إلى مكتبات جميع المراكز الثقافية في مختلف أنحاء مصر.

وكانت الأمسية قد تضمنت فيلما وثائقيا حول رحلة الفنان حسين رياض من إنتاج المركز القومى للمسرح تناول مشاهد من أعماله الخالدة وشهادات لعدد من النجوم الذين عاصروه منهم لبنى عبدالعزيز ورجاء حسين.