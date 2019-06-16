ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "حسين رياض.. الفنان صاحب الألف وجه"، إعداد وتوثيق الدكتور عمرو دوارة.

وتتضمن الأمسية عرض فيلم وثائقي حول رحلة الفنان حسين رياض من إنتاج المركز القومى للمسرح، يدير الأمسية الإعلامي الكبيرجمال الشاعر، كما تتضمن كلمات لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وفاطمة حسين رياض بالإنابة عن أسرة الفنان الراحل، والدكتور عمرو دوارة مؤلف الكتاب والأديب يوسف القعيد.

ويشارك في الأمسية الدكتور أشرف زكي، والناقد طارق الشناوي، إضافة إلى حضور ومشاركة عدد كبير من الفنانين والنقاد، من بينهم الفنان يحيى الفخراني والفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، والمخرج خالد جلال، والفنان أحمد عبدالعزيز، ولشاعرة فاطمة ناعوت، والفنانة عايدة كامل والفنانة رجاء حسين. تبدأ الأمسية في السابعة مساء الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 بقاعة المجلس.