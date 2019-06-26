استقرت أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الأربعاء، 26 يونيو، ورصدت "الوطن" الأسعار استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء كالتالي:

التفاح

تراوح سعر كيلو التفاح بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

العنب

وصل سعر العنب إلى 15 جنيهًا للكيلو.

الكرز

بلغ سعر الكرز 15 جنيهًا للكيلو.

المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش بين 15 إلى 20 جنيها.

البطيخ

وتراوح سعر البطيخ من 15 إلى 25 جنيها للثمرة، كما جاء سعر بيع كيلو البطيخ 7 جنيهات، ويختلف السعر باختلاف وزن الثمرة.

الكيوي

وبلغ سعر ثمرة الكيوي الواحدة جنيهًا واحدًا.

الخوخ

وتراوح سعر الخوخ بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

البرقوق

وتراوح سعر كيلو البرقوق من 20 إلى 25 جنيها.

المانجو

تراوح سعر بيع المانجو بين 20 إلى 35 جنيهًا بحسب نوعها.