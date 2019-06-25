تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة، اليوم، على حريق هائل شب في "مول المحلة" بمنطقة مولات كارفور المنصورة بمنطقة مدينة مبارك خلف استاد المنصورة.

انتقل اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام الجداوي، مأمور قسم أول المنصورة، إلي مكان الحريق، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف و8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المول التجاري.

وبالفحص تببن أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي بأجهزة التكييف أدى إلى اشتعال النيران، ونتج عنه تلف 4 أجهزة تكييف و12 كرتونة خزف وصيني.

وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصا باختناق، وتم نقل 12 حالة منهم إلى المستشفى العام الجديد "الدولي سابقا"، وحالة وحيدة إلى مستشفى الطوارئ.

وأكد مصدر طبي، لـ"الوطن"، أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة وأغلب الإصابات اختناق نتيجة الحريق وهم، أحمد حسين ملاح، 24 سنة، ومحمد دسوقي عبدالعليم، 28 سنة، ومروة سعيد برعي، 20 سنة، ووليد محمد فاضل، 30 سنة، ومحمد عبدالمنعم محمد، 20 سنة، وأحمد محمد سيد، 23 سنة، وأحمد فايز غنيم، 23 سنة، وأحمد محمد نصر، 24 سنة، وبسام محمد إبراهيم، 20 سنة، ومحمد إبراهيم محمد، 29 سنة، وإبراهيم هيثم علاء، 25 سنة، وهناء حسين علي، 49 سنة، ومحمد خيري جعبري، 25 سنة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.