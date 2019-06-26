تقدم "الوطن" استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء أسعار السمك بالأسواق اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو القادم، كالتالي:

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 85 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

وتباين سعر الجمبري في الأسواق بين 220 إلى 250 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سمك بوري

ووصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

كما تراوح سعر سمك الماكريل بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

وبلغ سعر السمك المكرونة 60 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 33 إلى 36 جنيهًا.

السبيط

كما تراوح سعر السبيط بين 135 إلى 180 جنيهًا للكيلو.