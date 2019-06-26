"زمان": زيادة جديدة في أسعار السلع في تركيا عقب الانتخابات البلدية

أقدمت الإدارة العامة لشركات الشاي في تركيا على رفع أسعار الشاي الجاف بنحو 15%، بسبب تزايد تكاليف الإنتاج والعمالة وأوراق الشاي، وذلك عقب هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام حزب الشعوب الديمقراطية في إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول.

وعبر موقعها الإلكتروني أعلنت مؤسسة مصافي السكر التركية رفع سعر بيع السكر البلوري المعبأ داخل شكائر تزن 50 كيلوجراما بنحو 16% اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليصبح سعر الكيلو 3.57 ليرة بدون ضريبة القيمة المضافة، حسب صحيفة "زمان" التركية.

واعتبارا من اليوم سيتم تفعيل الزيادة بنحو 15% على الشاي الجاف بموجب قرار مجلس إدارة شركات الشاي.

جدير بالذكر أن ممثلي قطاع إنتاج الشاي في منطقة شرق البحر الأسود يطالبون منذ فترة برفع أسعار الشاي الجاف بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه.

وبالأمس أعلن اتحاد عمال محطات توزيع الغاز البترولي في تركيا رفع سعر لتر الديزل بنحو 29 قرشا.

جدير بالذكر أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة منذ أغسطس الماضي، أدت لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وألقت بظلالها على مستوى معيشة المواطنين، بعدما تسببت في تصاعد موجات غلاء الأسعار.